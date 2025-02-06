Задержанного КНБ при получении 4 млн тенге адвоката взяли под стражу в зале суда в Караганде

В Караганде ранее осужденного к ограничению свободы адвоката взяли под стражу в зале суда после пересмотра дела в апелляции, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, Карагандинским областным судом приговор Казыбекбийского районного суда Караганды в отношении адвоката был изменен.

В апелляционном ходатайстве прокурор поставил вопрос об изменении приговора суда. Он потребовал назначить наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием его в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности, поскольку, по мнению гособвинения, назначенное судом первой инстанции наказание является чрезмерно мягким.

Виновность осужденного подтверждалась совокупностью исследованных судом доказательств, а именно показаниями потерпевшей, результатами специальных мероприятий и видеозаписями. Осужденный и его адвокат не оспаривали доказанность вины.

Судебная коллегия согласилась с выводами суда о доказанности вины и правильности квалификации действии осужденного по ч.3 ст.24 - п.1 ч.3 ст.190, ч.4 ст.28 - ч.2 ст.367 УК.

Вместе с тем коллегия не согласилась с ранее назначенным осужденному наказанием. В итоге наказание изменили на лишение свободы сроком на 3 года с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Также мужчине пожизненно запретили занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном банке РК и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, в государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.

Адвоката взяли под стражу в зале суда.

Напомним, в ноябре прошлого года суд Караганды вынес приговор адвокату по обвинению в покушении на мошенничество и подстрекательстве к даче взятки должностному лицу. Ему назначили 2 года 7 месяцев ограничения свободы.

Являясь членом Карагандинской областной коллегии адвокатов и осуществляя свою адвокатскую деятельность, он заключил договор об оказании юридической помощи с женщиной, которая является подозреваемой в хищении бюджетных средств. При этом уголовное дело расследуется сотрудниками Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Карагандинской области.

Согласно материалам суда, в ходе оказания юридических услуг адвокат стал склонять гражданку к даче взятки должностному лицу (начальнику досудебного расследования) через посредника в размере 4 млн тенге. При передаче денег мужчину задержали сотрудники ДКНБ по Карагандинской области.