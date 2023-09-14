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Начальнику управления в ЗКО вынесли приговор

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Мади Отарбаев
Мади Отарбаев. Фото: instagram.com/batys_kz

Руководителю Управления государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО Мади Отарбаеву вынесли приговор - его признали виновным в злоупотреблении полномочиями, передает "Мой город".

Как пишет издание, вчера, 13 сентября, суд Усть-Каменогорска вынес обвинительный приговор в отношении 55-летнего чиновника. Отарбаева признали виновным в совершении преступления по статье 361 "Злоупотребление должностными полномочиями" и приговорили к четырем годам ограничения свободы.

Кроме этого, суд пожизненно запретил Отарбаеву занимать должности на государственной службе.

Из материалов дела следует, что преступление было совершено еще в 2016 году, когда осужденный занимал должность руководителя управления строительства и архитектуры ВКО.

"Отарбаев, являясь должностным лицом, вопреки интересам службы, в целях извлечения выгод для ТОО "UK STROY GROUP", злоупотребляя должностными полномочиями, достоверно зная о фактическом невыполнении ТОО видов и объемов работ, неприобретении строительных материалов, подписал акт приемки выполненных работ за декабрь 2016 года, справку о стоимости выполненных работы и затрат за декабрь 2016 года, а также договор ответственного хранения, в котором были указаны наименования, количество и цены строительных материалов, предназначенных на объект "Строительство СпецЦОНа в Усть-Каменогорске", которых в действительности не было в наличии", - цитирует издание приговор суда.

На основании подписанного чиновником документа на счет ТОО было перечислено 149 млн тенге, из которых 77,8 млн - бюджетные.

Издание отмечает, что Отарбаев полностью возместил ущерб, нанесенный государству.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Отметим, что на официальном сайте Управления государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО Мади Отарбаев и сейчас указан как глава ведомства. При этом ранее в управлении журналистам сообщили, что чиновник уже два месяца находится на больничном.

Напомним, что на время суда в отношении Отарбаева была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Однако в начале августа суд решил заключить его под стражу, поскольку Отарбаев нарушил меру пресечения и пытался скрыться от суда через пограничный пост "Кордай" в Кыргызстан.

Сам подсудимый уверял, что у него не было злого умысла. Он, с его же слов, по семейным обстоятельствам и состоянию здоровья хотел пройти обследование в Бишкеке.

Согласно информации на официальном сайте Управления государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО, Мади Отарбаев родился 12 июня 1968 года в Алматы.

Окончил Казахскую головную архитектурно-строительную академию по специальности "теплогазоснабжение и вентиляция", Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет по специальности "юриспруденция". 

Трудовую деятельность начал в 1983 году рабочим в санатории "Автомобилист" в Алматы. Работал в ТОО и государственных учреждениях.

В мае 2022 года стал руководителем Управления государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области.

Отарбаев, будучи главным строителем ВКО, запомнился тем, что получил дисциплинарное взыскание за оскорбление подчиненных. Тогда он назвал сотрудников "баранами, которым нужен пастух".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2036514-nachalniku-upravleniya-v-zko-vynesli-prigovor/

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