Прокуратура Алматы выявила незаконную работу 400 таксопарков

Прокуратурой Наурызбайского района Алматы установлено более 400 таксопарков по стране, где незаконно осуществляли деятельность 4237 иностранцев, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Прокуратурой Наурызбайского района установлено более 400 таксопарков по стране, где незаконно осуществляли деятельность 4237 иностранцев без разрешения местных исполнительных органов.

В целях защиты прав и интересов сторон трудовых отношений законодатель предусмотрел ответственность работодателя и иностранцев, нарушивших миграционное законодательство.

В настоящее время Комитет миграционной службы рассматривает акт надзора прокуратуры, в котором поставлен вопрос о принятии соответствующих мер как в отношении таксопарков, так и иностранцев, осуществлявших незаконную деятельность в стране.

"На сегодня по стране по ст. 517 КоАП привлечено к административной ответственности 346 иностранцев-таксистов (Алматы - 136) и по ст. 519 КоАП 148 лиц (Алматы - 29) за привлечение иностранной рабочей силы (таксопарки), водворено в приемник-распределитель 112 (Алматы - 81), депортировано за пределы республики 156 иностранцев (Алматы - 79).

Данная работа продолжается и находится на особом контроле", - резюмируют в ведомстве.

Напомним, в январе в Алматы при проведении ОПМ полицейские остановили авто, за рулем которого оказался таксист-иностранец, лишенный прав за совершение ДТП. Автомашину поместили на штрафстоянку, правонарушителя - в спецприемник. Решается вопрос о его выдворении за пределы нашей страны.

Добавим, в конце декабря в Алматы проводилась отработка "Таксист-Нелегал". За пять дней к административной ответственности было привлечено 190 иностранцев. 136 из них незаконно занимались частным извозом.

Также и в столице выявили 95 нарушителей миграционного законодательства, занимавшихся нелегальной перевозкой. Все они привлечены к административной ответственности, из них 42 человека по решению суда выдворены за пределы страны.