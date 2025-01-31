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Эзотерика

Тела нашли в погребе на месте пожара: тройное убийство произошло в Усть-Каменогорске

Опубликовано:

Топор
Топор. Иллюстративное фото: pexels.com

В Сети появилась информация, что после пожара в частном доме в Усть-Каменогорске в погребе нашли тела трех человек с признаками насильственной смерти. Преступление прокомментировали в ДП ВКО, передает NUR.KZ.

По данным Telegram-канала "Криминальный Казахстан", ночью 30 января в Усть-Каменогорске в частном доме вспыхнул пожар, после тушения которого в погребе были найдены тела 76-летнего хозяина дома, его 69-летней сожительницы и их 51-летней родственницы. На телах погибших якобы зафиксированы рубленые раны головы.

Отмечается, что полицейские задержали 27-летнего родственника. Предположительно, после убийства из-за ссоры на фоне алкогольного опьянения подозреваемый попытался скрыть следы преступления, сбросив тела в погреб, и поджег дом. Орудиями стали нож и топор.

В ДП ВКО корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован.

"Полиция проводит все необходимые следственные действия, направленные на объективное исследование всех обстоятельств и мотивов преступления.

Ход расследования находится на личном контроле начальника ДП ВКО", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее в Сети появилась информация об обнаружении расчлененного тела мужчины в Жезказгане. В ДП области Ұлытау рассказали, что преступление произошло 30 января в доме на улице Байконурова. По информации ведомства, было совершено убийство между знакомыми из-за возникшего конфликта. Сотрудниками полиции установлены и задержаны два жителя города, которые водворены в ИВС.

А осенью прошлого года в Петропавловске присяжные заседатели вынесли оправдательный приговор мужчине, которого обвиняли в убийстве сожительницы и двух детей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2216960-tela-nashli-v-pogrebe-na-meste-pozhara-troynoe-ubiystvo-proizoshlo-v-ust-kamenogorske/