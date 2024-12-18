Девушку после знакомства в Telegram изнасиловали в Павлодаре

В Павлодаре девушка познакомилась с парнем в Telegram, а после стала жертвой изнасилования. Виновными признали двух подсудимых, передает корреспондент NUR.KZ.

В приговоре городского суда №2 указано, что надругательство было совершено летом 2024 года в Павлодаре. Девушка пришла на встречу с парнем, а после согласилась пойти к нему домой. С ними отправился и его знакомый.

Как установил суд, оказавшись дома, компания выпила, а когда девушка уснула, то оба парня изнасиловали ее. Крики о помощи услышала соседка и вызвала полицию.

Уголовное дело рассмотрели по п.1 ч.2 ст.120 УК РК (Изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В Павлодарском областном суде сообщили, что одному из обвиняемых назначили 9 лет лишения свободы, а второму - 8 лет.

Согласно п.1 ч.2 ст.120 УК РК изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, наказывается лишением свободы на срок от 9 до 12 лет.

Ранее стало известно, что 56-летнюю женщину-инвалида изнасиловали в пригороде Павлодара. Подсудимый признал вину и примирился с потерпевшей, но лишения свободы не избежал.