Ткнул шурупом ученика: павлодарского педагога передумали увольнять

Лишится ли в итоге работы педагог из Павлодара, ткнувший в ученика шурупом, станет известно после оценки администрации, чиновников и полицейских, передает Pavlodarnews.kz.

Как сообщает издание, в школе учителя оставили на занимаемой должности на время проведения служебного расследования.

Об этом сообщили в отделе образования Павлодара. Госорган взял за основу Трудовой кодекс РК, нормативно-правовые акты, которые регулируют деятельность педагогов.

"Специалисты отдела образования совместно с администрацией школы проводят всестороннюю проверку фактов и дают правовую оценку действиям педагога", - рассказали в акимате города.

Пострадавшему мальчику и его родителям окажут психологическую и социальную поддержку.

"Расследование проводят с соблюдением всех процедурных требований Трудового кодекса РК: затребованы необходимые письменные объяснения, проведены беседы со свидетелями, проанализированы видеоматериалы", - сообщили в отделе образования.

Понесет ли учитель дисциплинарное наказание, уволят ли его - покажут результаты проверки. Администрация школы и отдел образования гарантировали объективное рассмотрение дела.

Напомним, в школе Павлодара на уроке алгебры учитель, проходя мимо ученика, стоящего у доски, ткнул его шурупом от шкафа. Действия попали на камеру видеонаблюдения.

На теле ребенка медики не обнаружили никаких следов. Но полиция завела уголовное дело по факту нанесения побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль в отношении заведомо несовершеннолетнего. Отмечалось, что учителя после инцидента уволили.

Отметим, что по ч.2 ст.109-1 УК РК нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, в отношении заведомо несовершеннолетнего, наказывается штрафом в размере от 100 до 200 МРП (от 393 200 до 786 400 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок от 100 до 200 часов, либо арестом на срок от 30 до 50 суток.