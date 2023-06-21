Забыли внучку на трассе: курьез случился с ехавшими из Сочи алматинцами

Машина. Иллюстративное фото: OLEKSANDRA TROIAN/Getty Images

Супруги из Алматы потеряли 15-летнюю внучку на трассе в Актюбинской области. Девочка пыталась догнать бабушку и дедушку на попутном грузовике, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

В полицию обратился 64-летний алматинец и сообщил, что на автодороге потерял 15-летнию внучку.

По словам мужчины, он ехал на авто из Сочи вместе с супругой и внучкой в Алматы. По дороге семья остановилась в одном из кемпингов Иргизского района, где супруги отошли от машины на 15 минут.

В это время их 15-летняя внучка, которая спала на заднем сиденье, вышла из автомобиля. Не заметив этого, пенсионеры продолжили свой путь.

Только на границе с Кызылординской областью они обнаружили отсутствие девочки и обратились в полицию.

Стражи порядка в ходе проведения розыскных мероприятий нашли несовершеннолетнюю и передали ее бабушке и дедушке. Выяснилось, что после того, как девочка заметила, что родные уехали без нее, она остановила грузовую машину на дороге и попыталась догнать их.

Добавим, что на портале egov.kz даются рекомендации, как избежать пропажи детей:

всегда знать, куда собирается пойти ребенок, кто будет с ним в качестве сопровождающего, в какое время сын или дочь должны вернуться домой;

установить опцию "быстрый набор" в сотовом телефоне на контакты родителей и полиции;

чаще фотографировать своих детей;

запоминать одежду, в которой дети выходят из дома;

выучить с ребенком его имя и домашний адрес;

постоянно проводить беседы о соблюдении мер личной безопасности;

рассказать, к кому несовершеннолетний может обратиться за помощью в случае форс-мажора;

если возможности мобильного устройства позволяют, то установить специальное приложение для определения местоположения его владельца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025765-zabyli-vnuchku-na-trasse-kurez-sluchilsya-s-ehavshimi-iz-sochi-almatintsami/