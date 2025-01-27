Казахстанец оказался в суде из-за iPhone его девушки, разбитого во время ссоры

Жителя Актау наказали за умышленное повреждение чужого имущества - он разбил мобильный телефон своей девушки во время ссоры, передает NUR.KZ со ссылкой на Мангистауский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении в отношении мужчины по ч.1 ст.147-1 КоАП рассмотрели в специализированном суде по административным правонарушениям Актау.

"30 ноября 2024 года около 12.30, находясь в одной из квартир во 2-м микрорайоне Актау, подсудимый в ходе ссоры разбил сотовый телефон марки iPhone 14, принадлежащий его девушке, умышленно повредив чужое имущество и причинив ей материальный ущерб", - установил суд.

Суд при назначении наказания учел в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность, полное признание вины и возмещение понесенных убытков. Отягчающих обстоятельств по делу установлено не было.

Мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначили наказание в виде административного штрафа в размере 50 МРП.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.147-1 КоАП РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 50 МРП (196 600 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 20 суток.

Ранее в области Ұлытау посетитель кафе сломал бачок унитаза и оказался в суде по обвинению в умышленном повреждении чужого имущества. В ходе заседания мужчина признал свою вину и полностью возместил причиненный ущерб, но получил крупный штраф.