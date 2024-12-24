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Казахстанец сломал бачок унитаза и оказался в суде

Опубликовано:

Грустный мужчина
Мужчина. Иллюстративное фото: mattjeacock / Getty Images

В области Ұлытау посетитель кафе сломал бачок унитаза и оказался в суде по обвинению в административном правонарушении, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело в отношении мужчины, который обвинялся в умышленном повреждении имущества в одном из местных кафе, рассмотрел специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Жезказгана.

"Инцидент произошел 6 декабря 2024 года около 18.00. Гражданин, находясь в кафе, умышленно повредил бачок унитаза в уборной, причинив материальный ущерб владельцу заведения", - установил суд.

В ходе судебного заседания гражданин признал свою вину, раскаялся в содеянном и полностью возместил причиненный ущерб, что было подтверждено потерпевшей стороной.

Суд, рассмотрев материалы дела и заслушав объяснения сторон, квалифицировал действия мужчины по ч.1 ст.147-1 КоАП РК (Умышленное повреждение чужого имущества, не содержащее признаков уголовного деяния).

С учетом смягчающих обстоятельств, таких как признание вины и возмещение ущерба, а также отсутствия отягчающих обстоятельств, суд назначил мужчине административное взыскание в виде штрафа. Сумма штрафа была уменьшена на 30% и составила 129 220 тенге.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.147-1 КоАП РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 50 МРП (184 600 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 20 суток. 

Ранее жителя Астаны наказали за то, что, будучи пьяным, он пнул ногой в стену и повредил кафельную плитку в подъезде. За это мужчине назначили административный арест сроком на 20 суток.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2204327-kazahstanec-slomal-bachok-unitaza-i-okazalsya-v-sude/

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