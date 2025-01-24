"Он меня преследует": иностранца задержали из-за слежки за павлодаркой после расставания

Жительница Павлодара пожаловалась полицейским на бывшего сожителя-иностранца, который, по ее словам, после расставания преследовал ее и угрожал расправой, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в полицию обратилась девушка с просьбой принять меры в отношении иностранца, с которым она ранее сожительствовала.

"После расставания мужчина продолжал ее преследовать и контролировать. Он отправлял угрожающие сообщения и регулярно нецензурно высказывался в ее адрес, угрожая физической расправой", - рассказали в МВД.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что иностранец находится в стране с нарушением сроков пребывания.

Мужчину задержали, привлекли к административной ответственности и поместили в приемник-распределитель для дальнейшего документирования в посольстве его страны. После этого его ожидает выдворение за пределы Казахстана.

"Важно отметить, что девушке ранее не удавалось обратиться в полицию из-за угроз и слежки, так как она надеялась, что ситуация разрешится", - уточнили в ведомстве.

Ранее жительница Алматинской области обвинила бывшего мужа-иностранца в нападении с ножом на нее и ее отца. Полиция возбудила дело. По словам женщины, бывший муж, гражданин Турции, больше полугода преследует ее, чтобы отобрать имущество - дом и машину, которые достались ей после развода.

А в Актобе мужчину признали виновным в оскорблении экс-супруги и приговорили к 80 часам общественных работ. В качестве доказательства вины фигурировала аудиозапись. Также мужчина должен заплатить бывшей жене 100 тыс. тенге за моральный вред.