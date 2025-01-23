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Казахстанка обвинила мужа-иностранца в нападении с ножом на нее и отца (видео)

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Мужчина держит в руке нож
Мужчина с ножом. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Жительница Алматинской области обвинила бывшего мужа-иностранца в нападении с ножом на нее и ее отца. Полиция возбудила дело, передает сайт телеканала КТК.

Рафаиль Кадыров приехал в Алматы, чтобы провести зимний отпуск с дочерью. Но вместо этого попал в больницу. 67-летний мужчина оказался в предынсультном состоянии после того, как бывший зять, по его словам, связал и избил его.

"Рука не шевелится. И левая нога. А правая нога – вот. И всё мое состояние. Пришел с мыслью убить нас. И мне руки связал, рот заклеил. Дочь ругал. Меня ругал. То, что плохо воспитал дочь", – рассказал Кадыров.

Наиля Текин пришла домой через несколько часов. Бывший муж накинулся на нее с ножом, сообщает телеканал.

"Где-то в полдевятого вечера я приехала домой со своим другом. И здесь со второго этажа вылетает мой бывший муж. У него в левой руке был нож. А в правой руке была полная бутылка вина. И он одним ударом, получается, он пырнул меня. И второй рукой он ударил его по голове. Вот эта бутылка вина разбилась о его голову. Я увидела кровь. Я успела увернуться. Я успела увернуться и убежала", - поделилась Наиля Текин.

Наиля позвала на помощь соседей. Они вызвали скорую и полицию. По словам женщины, бывший муж больше полугода преследует ее, чтобы отобрать имущество – дом и машину, которые достались ей после развода. Он, к слову, является гражданином Турции.

"Это дом мой. Деньги, кредит на дом брала я. 13 миллионов брала я. 1 миллион брал он. И он считает, он хочет поделить его со мной пополам. Автокредит – машина у меня тоже куплена в кредит. И его плачу я. И у него мотив – отобрать у меня это. Либо чтобы этого не было и у меня тоже. Он разрезал мне шины. Потом он в нескольких местах разрезал кабель. Вот этот 50-метровый удлинитель. И замотал его обратно. То есть я должна была включить – чтобы меня убило током", - считает женщина.

По словам женщины, она писала на бывшего мужа заявления. Но в полиции настаивают: было лишь одно обращение. После нападения завели сразу несколько уголовных дел. Вот только одним из подозреваемых стал друг семьи, который в тот вечер был с Наилей. Во время драки он сломал противнику руку. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.

"В отношении гражданина Таджикистана расследуется уголовное дело по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью. В отношении гражданина Турции в полиции расследуются уголовные дела по фактам умышленного причинения легкого вреда здоровью бывшей супруге и ее отцу, а также незаконного лишения свободы", - сообщили в полиции Алматинской области.

Бывший муж Наили Текин находится в следственном изоляторе. Женщина просит, чтобы ему изменили статью. Она не считает свои травмы и ущерб здоровью отца легкими. А также жительница области требует снять обвинения с друга семьи. Тот, по ее словам, лишь защищал их.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2214312-kazahstanka-obvinila-muzha-inostranca-v-napadenii-s-nozhom-na-nee-i-otca-video/

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