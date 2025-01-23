Карагандинец лишился недавно купленного BMW из-за оставленной в бардачке вещи

В Караганде полицейские раскрыли угон автомобиля BMW, совершенный перед новогодними праздниками. В преступлении подозревают 20-летнего парня, ключи от машины он нашел в бардачке, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в Караганде полицейские раскрыли угон автомобиля BMW, который был похищен всего за несколько дней до новогодних праздников.

В ноябре 25-летний карагандинец купил свою мечту - автомобиль BMW. Машина требовала небольшого ремонта, до праздников мужчина решил подремонтировать ее.

Ранним утром в воскресенье, выйдя из дома, чтобы поменять лампочки в фарах и заменить подсветку номеров, молодой человек не обнаружил свою машину на парковке.

Сотрудники полиции в ходе розыскных мероприятий нашли подозреваемого, которым оказался 20-летний карагандинец. Вскрыв дверь автомобиля, он искал, что можно унести в карманах, не вызывая подозрений, и нашел ключи в бардачке.

В МВД добавили, что в настоящее время следствие проверяет его причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее сообщалось, что жителя Астаны подозревают в угоне автомобиля. По версии полиции, мужчина был пьяным и на чужом автомобиле уехал в сторону Караганды.

Добавим, что в соответствии с ч.1 ст.200 УК РК неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до 1000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.