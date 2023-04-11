МВД: Глава ОПГ выдавал себя за блогера и создал фонд по воспитанию молодежи в Таразе (видео)

Задержание. Фото: polisia.kz

В Таразе задержали предполагаемого лидера ОПГ. По версии следствия – он создал "благотворительный общественный фонд" по воспитанию молодежи, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Сообщается, что ранее в поле зрения оперативных работников ведомства попала группа лиц, которые, по версии следствия, неоднократно принимали участие в вымогательствах, криминальных разборках, выбивании долгов у предпринимателей на территории города и области.

По информации ведомства, предполагаемый лидер преступной группировки в последнее время позиционировал себя в качестве общественного деятеля и под прикрытием патриотического движения по воспитанию молодежи создал "благотворительный общественный фонд".

"Кардинально стал менять свой имидж с криминального авторитета на блогера – "сторонника правосудия", развернув активную деятельность в социальных сетях. По городу передвигался в сопровождении машины охраны.

Под видом добровольных взносов в свой фонд организовал преступную схему по вымогательству денежных средств у предпринимателей за так называемое криминальное покровительство. При этом к несогласным применялись угрозы и насилие", – говорится в сообщении полиции.

Как рассказал начальник департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Канат Нурмагамбетов, в ходе оперативных мероприятий в органы внутренних дел доставлено девять активных участников ОПГ, проведено более 20 обысков.

Стражами порядка изъяты автомат Калашникова, похищенный из департамента полиции области во время январских событий, два пистолета Макарова, обрез, травматический пистолет и большое количество холодного оружия в виде метательных ножей, тактических топоров и мачете.

Кроме того, полицейские изъяли у задержанных более двух килограммов наркотических средств.

"В отношении участников преступной группы возбуждено 12 уголовных дел за вымогательство, незаконное хранение оружия и наркотиков. Основные подозреваемые – лидер и активные участники преступной группы – водворены в ИВС. Расследование продолжается", – добавил Нурмагамбетов.

Ранее в ходе совместной спецоперации в Казахстане была задержана предполагаемая преступная группа, занимавшаяся сбытом наркотиков.

Добавим, что, согласно информации на сайте ИПС "Әділет", организованная преступная группа означает структурно оформленную группу в составе трех или более лиц, существующую в течение определенного периода времени и действующую согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений, чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2016246-mvd-glava-opg-vydaval-sebya-za-blogera-i-sozdal-fond-po-vospitaniyu-molodezhi-v-taraze-video/