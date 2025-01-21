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Эзотерика

Сломаны обе ключицы: павлодарца подозревают в избиении двухлетней малышки

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Плачущая девочка
Девочка плачет. Иллюстративное фото: Nuttanin Knyw / Getty Images

Жителя Павлодарской области задержали по подозрению в избиении двухлетней падчерицы. Сейчас ребенок находится на амбулаторном лечении с переломом обеих ключиц, передает "Павлодар-онлайн".

Как сообщает издание, мама с ребенком обратилась в травмпункт детской областной больницы 16 января.

"Жалобы были на то, что ребенок не выполняет активные движения в плечевых суставах, проявляет беспокойство. Перед этим, со слов мамы, ребенок упал со стула. Я осмотрел маленькую пациентку, отправил на рентген", - рассказал врач-травматолог Павлодарской детской областной больницы Сергей Самец.

Врач-травматолог павлодарской детской областной больницы
Врач-травматолог Сергей Самец. Фото: pavon.kz

На рентгене у девочки выявили перелом обеих ключиц без смещения. Также было замечено, что у пациентки гематома на лбу.

"Спросил у мамы, что случилось, она ответила, что синяк появился во время игры с другими детьми. Это обычное дело, в это время дети начинают ходить, падают, ударяются, ссадины бывают. Ребенок еще не говорит, поэтому рассказать он ничего не смог", - уточнил Сергей Самец.

В травмпункте малышку зафиксировали восьмиобразной повязкой и направили на амбулаторное лечение. На следующий день мама с ребенком вернулась, но уже чтобы зафиксировать побои.

"Девочку осмотрел другой врач, зафиксировав побои. Со слов коллег, мать рассказала, что в травме виноват отчим. По моему опыту, ребенок мог получить перелом сразу обеих ключиц при прямом ударе с двух сторон или ребенка могли бросить, из-за чего он бы упал. Примерное время заживления таких переломов составляет три недели", - отметил врач.

В областном департаменте полиции сообщили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

"По факту умышленного причинения вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС управления полиции Павлодара", - прокомментировали в ведомстве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2213687-slomany-obe-klyuchicy-pavlodarca-podozrevayut-v-izbienii-dvuhletney-malyshki/

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