Девушку за рулем авто остановили в Павлодаре и отправили на медосвидетельствование

В Павлодаре нетрезвых водителей после медосвидетельствования привлекли к ответственности. Среди нарушителей оказалась и одна девушка, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в областном центре остановили несколько водителей транспортных средств, вождение которых вызвало подозрение у полиции.

К примеру, возле дома №3 на улице Торговая остановили водителя, медицинское освидетельствование которого подтвердило состояние наркотического опьянения.

У водителей остановленных на улице Торайгырова, 83 и проспекте Нурсултана Назарбаева, 15 автомашин Lexus LX470, BMW Х5 и Toyota Carina медицинское освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения.

"На пересечении улиц Катаева и Толстого у автоледи на Toyota Yaris медицинское освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения", - отметили в ДП Павлодарской области.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения всех водителей привлекли к административной ответственности. Материалы направлены в суд.

Отмечается, что с начала текущего года полицейские задержали 27 водителей, управлявших авто в состоянии опьянения, из них 11 - в Павлодаре.

Отметим, что по ч.1 ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

Ранее в Павлодарской области за сутки установили четырех таксистов, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. Их привлекли к ответственности, а машины водворили на специальную стоянку.