Казахстанец пытался продать почку и попал под суд (видео)

Суд начался в Актобе над мужчиной, который хотел продать собственную почку. Таким способом отец двоих детей пытался погасить долги, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, на скамье подсудимых оказался 28-летний житель Атырауской области. Объявление о продаже он разместил в популярном мессенджере, свой орган мужчина оценил в 9 млн тенге.

В суде мужчина подробно рассказал, зачем решился на такое. По его словам, в мае прошлого года у него накопилось много долгов. И единственным способом погасить их, на его взгляд, было расстаться с собственным органом.

На объявление о продаже спустя несколько месяцев откликнулась жительница Актобе. Она была согласна отдать 9 миллионов за почку незнакомца. Оплатила транспортные расходы, медобследование донора и даже арендовала ему квартиру. Прошлой осенью подсудимый должен был получить от клиентки первый транш. При передаче 5 миллионов тенге его и задержали.

Выяснилось, что на самом деле покупательница была подставным лицом. А сделка проходила под надзором правоохранительных органов. Теперь отцу двоих детей грозит до пяти лет.

"У меня были семейные обстоятельства, долги. Хотел решить свои финансовые вопросы. С покупателем встретились во дворе. Она должна была принести полсуммы сначала – это 5 миллионов тенге. Я сказал, что с остальной частью денег можно пока не торопиться. Наличные передали в сумке. В это время меня и задержали. Полностью признаю вину, раскаиваюсь", - выступил в суде казахстанец.

Источник: КТК