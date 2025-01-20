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Эзотерика

Путаница с адресом обошлась соседям жителя ВКО в 7 млн тенге

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Сгоревшая хозяйственная постройка
На месте пожара. Фото: polisia.kz

В ВКО произошел поджог хозяйственной постройки. Как выяснилось, пострадать от огня должно было имущество соседа, но произошла ошибка, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в полицию Шемонаихинского района обратилась местная жительница, сообщившая о возгорании хозяйственной постройки по месту ее жительства.

В связи с этим инцидентом возбудили уголовное дело по факту умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества, совершенного путем поджога.

"В ходе расследования выяснилось, что в ту ночь 27-летний мужчина, имеющий неприязненные отношения с односельчанином, направился к его дому с намерением устроить поджог. Взяв с собой пластмассовую бутылку, наполненную бензином, он обливал деревянную стену постройки и поджег ее. Однако вскоре осознал, что перепутал адрес, и огонь начал охватывать сарай соседей его врага", - рассказали в МВД.

Необдуманные действия причинили значительный ущерб, превысивший 7 млн тенге. Пламя унесло жизни более 10 домашних животных, уничтожило 20 тонн сена, 5 тонн корма для животных и причинило ущерб хозяйственной технике.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее и объективное исследование обстоятельств дела. По результатам расследования будет принято процессуальное решение.

Добавим, что в соответствии с ч.2 ст.202 УК РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, наказывается штрафом в размере от 3000 до 7000 МРП (от 11,8 до 27,5 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от трех до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее в Актобе водителя скорой помощи осудили за умышленный поджог квартиры его коллеги из-за спора по поводу отпуска. Подсудимый полностью признал вину по предъявленному обвинению. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2213315-putanica-s-adresom-oboshlas-sosedyam-zhitelya-vko-v-7-mln-tenge/

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