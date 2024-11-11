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Эзотерика

Водитель скорой помощи поджег квартиру коллеги в Актобе

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Автомобиль скорой помощи
Карета скорой помощи. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Актобе водителя скорой помощи осудили за умышленный поджог квартиры его коллеги из-за спора по поводу отпуска, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении водителя автомобиля скорой помощи по обвинению в совершении умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества путем поджога (п.1 ч.2 ст.202 УК) рассмотрел суд №2 Актобе.

Выяснилось, что в июле 2024 года на своем рабочем месте у подсудимого возникло недопонимание с коллегой по поводу непредоставления очередного трудового отпуска. Далее подсудимый вспомнил, что у него есть дополнительный ключ от квартиры коллеги.

"С целью уголовного возмездия, у него возникла мысль о умышленном уничтожении или повреждении какого-либо его имущества. После он на такси отправился к его дому, открыл квартиру с помощью имеющегося у него дополнительного ключа, проверил и осмотрел квартиру, принесенной с собой зажигалкой зажег джинсы, висевшие на двери спальни, и скрылся с места происшествия", - установил суд.

Подсудимый полностью признал вину по предъявленному обвинению. Его вина, наряду с его признанием, подтверждалась ответом потерпевшего, протоколом осмотра места происшествия, заключением пожарно-технической экспертизы и другими доказательствами, прикрепленными к документам дела.

В качестве смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств суд учел наличие у подсудимого малолетних детей, искреннее раскаяние в содеянном, полное признание вины, добровольное возмещение причиненного имущественного ущерба.

Обстоятельства, отягчающие уголовную ответственность и наказание, судом установлены не были.

Приговором суда подсудимый был признан виновным. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на три года с установлением пробационного контроля.

Исковое заявление потерпевшего оставлено без удовлетворения по собственному желанию в связи с возмещением ущерба. Приговор суда уже вступил в законную силу.

Отметим, что по п.1 ч.2 ст.202 УК РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, наказывается штрафом в размере от 3000 до 7000 МРП (от 11 076 000 до 25 844 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от трех до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2185811-voditel-skoroy-pomoshchi-podzheg-kvartiru-kollegi-v-aktobe/

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