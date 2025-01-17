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Груз на 50 млн тенге незаконно пытались ввезти в Казахстан

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Партия табачных изделий
Незаконный груз. Фото: t.me/knbgov_kz

В Жамбылской области пресекли незаконный ввоз крупной партии табачных изделий на сумму более 50 млн тенге под видом электротехнических изделий, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, 15 января 2025 года ДПС КНБ по Жамбылской области совместно с органами экономических расследований, полиции и государственных доходов пресекли незаконный ввоз в страну крупной партии сигарет.

"Табачные изделия в количестве 170 тысяч пачек пытались провезти через государственную границу без сопроводительных документов под видом электротехнических изделий", - уточнили в КНБ.

Крупная партия сигарет
Изъятый груз. Фото: t.me/knbgov_kz

По предварительным оценкам, стоимость изъятого товара составляет более 50 млн тенге. Задержанный груз передан в соответствующий орган для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Костанае на одном из складов сотрудники полиции выявили и изъяли 126 тысяч пачек сигарет без учетно-контрольных марок на сумму более 50 млн тенге. По данным МВД, местная предпринимательница купила эту партию по цене ниже рыночной у неизвестных, намереваясь впоследствии реализовать сигареты.

В Жамбылской области сотрудники пограничной службы КНБ обнаружили крупную партию сигарет, которую пытались незаконно ввезти в страну под видом товаров народного потребления через автомобильный пункт пропуска "Айша биби".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2212524-gruz-na-50-mln-tenge-nezakonno-pytalis-vvezti-v-kazahstan/

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