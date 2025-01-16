"Знал, где хранятся деньги": ночное посещение магазина мужчиной в маске попало на видео в ВКО

В Усть-Каменогорске произошла ночная кража из магазина автозапчастей. Подозреваемый был в маске, его задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Усть-Каменогорске полицейские задержали горожанина, подозреваемого в краже из магазина автозапчастей.

"Злоумышленник, скрыв лицо под медицинской маской, разбил стеклянную вставку в двери на первом этаже здания и проник внутрь, откуда похитил контейнеры с мелочью и купюры различных номиналов. По словам подозреваемого, он знал, где хранятся деньги, так как ранее неоднократно доставлял им воду для кулеров", - рассказали в МВД.

По предварительным данным, сумма похищенного составила около 600 тысяч тенге. Полиции удалось изъять часть денег. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Отметим, что по ч.3 ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

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