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Каналы незаконной миграции ликвидировали в пяти регионах Казахстана (видео)

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Задержание подозреваемых
Задержание подозреваемых. Кадр из видео: polisia.kz

О результатах работы по пресечению каналов незаконной миграции рассказали в Министерстве внутренних дел Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается на медиапортале МВД, подразделениями по борьбе с организованной преступностью в пяти регионах страны было задержано несколько криминальных групп.

В Туркестанской и Жамбылской областях пресечена деятельность трех преступных групп, которые, по версии правоохранителей, причастны к организации незаконной миграции иностранных граждан путем фальсификации и подделки документов.

В Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях расследуются уголовные дела в отношении казахстанцев, которые намеревались незаконно перевезти иностранцев на территорию сопредельного государства, в том числе через пересеченную местность, рассказали в министерстве.

В Кызылорде совместно с Погранслужбой КНБ задержана группа лиц, организовавшая, по данным МВД, схему "посреднических" услуг по изготовлению фиктивных справок и незаконному пребыванию иностранцев на территории Казахстана.

"Всего к уголовной ответственности по указанным фактам привлекаются более 20 фигурантов, которым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества.

Работа по ликвидации каналов незаконной миграции продолжается", – сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Напомним, в октябре сообщалось, что из Алматы депортированы 50 нелегальных мигрантов, которые прибыли в страну, нарушив миграционное законодательство.

Задержания по аналогичным преступлениям провели в трех регионах страны. В Жамбылской области местный житель через горную местность организовал канал незаконной миграции для граждан дальнего зарубежья. В Атырауской области регистрировали нелегалов по поддельным документам, похожая схема вскрылась и в Астане.

Стоит отметить, в сентябре стало известно, что в Казахстане хотят создать институт депортации для выдворения иностранцев и пересмотреть действующий порядок выдворения иностранцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2212100-kanaly-nezakonnoy-migracii-likvidirovali-v-pyati-regionah-kazahstana/

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