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Водителя модифицированного авто оставили без номеров в Павлодаре (видео)

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Нарушителя остановили в Павлодаре
Полицейский и водитель. Кадр из видео: ДП Павлодарской области

В Павлодаре водителя модифицированного автомобиля привлекли к ответственности. Он установил LED-лампы и получил штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, отработки по выявлению авто с установленными LED-фарами проводятся в Павлодаре. Ввиду пополнения автомобильного рынка различным новым и современным оборудованием, нередко водители идут на нарушения норм законодательства страны.

"В стремлении модифицировать свой автомобиль по последнему слову техники водители устанавливают на свои авто LED-освещение, однако это далеко не всегда правильно", - уточнили в ДП Павлодарской области.

Только за один день пресечено четыре подобных нарушения. К примеру, на пересечении проспекта Нурсултана Назарбаева и улицы Ломова остановили автомашину Volkswagen Passat, водитель которой внес изменения в конструкцию световых приборов, то есть установил LED-лампочки на противотуманные фары.

За нарушение правил эксплуатации транспортного средства водитель наказан, наложен штраф в размере 15 МРП. Помимо этого, изъяты государственные номерные знаки до устранения нарушения.

"Желание владельца усовершенствовать свое авто не должно идти вразрез с законодательством. Поэтому перед установкой или демонтажем определенных элементов необходимо получить соответствующую информацию", - отметили в ведомстве.

Установка LED-фар зависит от требований заводов-изготовителей к конструкции транспортного средства, так как в соответствии с правилами эксплуатация транспортных средств запрещается, если количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.

Отмечается, что в 2024 году павлодарскими полицейскими зафиксировано 705 аналогичных нарушений.

Добавим, что в соответствии с ч.7 ст.590 КоАП РК управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения, влечет штраф в размере 15 МРП (58 980 тенге).

В прошлом году в Павлодаре провели рейдовое мероприятие по автомобилям, водители которых незаконно установили ксеноновые и LED-лампы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2211914-voditelya-modificirovannogo-avto-ostavili-bez-nomerov-v-pavlodare-video/

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