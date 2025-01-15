Движение двух авто вызвало подозрение у полиции в Павлодарской области (видео)
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При патрулировании в Аксу остановили две автомашины, передвижение которых вызвало подозрение у сотрудников полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.
Как сообщает пресс-служба ведомства, при беседе от водителей исходил резкий запах.
Так, ехавший по улице Ленина водитель автомобиля Lada по заключению медицинского освидетельствования находился в алкогольном опьянении средней степени.
А следовавший по улице Электрическая водитель Daewoo Nexia по заключению медицинского освидетельствования находился в наркотическом опьянении.
За управление транспортным средством в состоянии опьянения оба водителя привлечены к административной ответственности. Материалы направлены в суд. Транспортные средства поместили на специализированную стоянку.
Отмечается, что с начала года павлодарскими полицейскими пресечено уже 27 фактов управления водителями в состоянии опьянения. Все нарушители привлечены к ответственности.
Отметим, что по ч.1 ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.
Ранее в Павлодаре двух пьяных водителей привлекли к ответственности и забрали их авто на штрафстоянку. Один из задержанных признался, что выпил в гостях.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2211729-dvizhenie-dvuh-avto-vyzvalo-podozrenie-u-policii-v-pavlodarskoy-oblasti-video/