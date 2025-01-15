Женщина пыталась сломать дверь теплой остановки в Караганде (видео)

В Караганде задержали женщину за попытку сломать дверь теплого остановочного павильона. Подозреваемую доставили в полицию, где составили материалы по факту мелкого хулиганства, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в социальных сетях появилось видео, на котором 29-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения пытается повредить дверь остановочного павильона у ЦУМа. После инцидента она покинула помещение.

Сотрудники патрульной полиции оперативно задержали подозреваемую и доставили в отдел полиции. По итогам проверки установлено, что дверь павильона не была повреждена.

В МВД отметили, что эта женщина ранее уже привлекала внимание общественности. Накануне в пабликах было опубликовано ее фото, где она спала в сильном алкогольном опьянении в другом теплом павильоне. Тогда она также была доставлена в полицию и оштрафована за появление в общественном месте в пьяном виде.

В полиции сообщили, что собранные материалы по факту мелкого хулиганства и повторного появления в состоянии опьянения будут направлены в суд для привлечения к ответственности в соответствии с законом.

В ведомстве подчеркнули важность взаимодействия с общественностью для поддержания порядка.

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