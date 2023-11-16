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"Нарушала покой в ночное время": пьяную женщину сняли с поезда в Жамбылской области

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Поезд едет по рельсам в степи
Поезд. Иллюстративное фото: pixabay.com

Пьяную пассажирку по прибытии на станцию Шу в Жамбылской области сняли с поезда сообщением "Астана – Шымкент", передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

"При проверке транспортными полицейскими установлена 34-летняя жительница Туркестанской области, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте и нарушала покой пассажиров в ночное время", – рассказал первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте Мадияр Айтуганов.

По информации ведомства, женщину привлекли к административной ответственности сразу по двум статьям КоАП РК – часть1 статьи 440 "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения", часть 2 статьи 437 "Нарушение тишины". Ее оштрафовали на 15 МРП (51 750 тенге).

В полиции также отметили, что жительница Туркестанской области ранее привлекалась к административной ответственности за нарушение тишины в течение года.

Напомним, ранее пьяного 34-летнего жителя Актюбинской области, который ехал на поезде сообщением "Мангистау – Актобе", высадили и передали полиции.

В прошлом месяце на станции Астана пассажир поезда "Петропавловск – Алматы" сорвал стоп-кран, из-за чего произошла непредвиденная остановка состава на 16 минут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2045985-narushala-pokoy-v-nochnoe-vremya-pyanuyu-zhenschinu-snyali-s-poezda-v-zhambylskoy-oblasti/

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