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Чиновника признали виновным в халатности, но не смогли наказать в Павлодаре

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Судья выносит приговор
Судья. Иллюстративное фото: naruecha jenthaisong / Getty Images

Будучи завсектором отдела ЖКХ Бауыржан Аралов подписал акты выполненных работ по ремонту брусчатки в Павлодаре. Но предприниматели уложили не весь заявленный объем, передает "Ирбис TV".

В 2022 году чиновники от ЖКХ запланировали ремонт брусчатки на 54 тыс. кв. м. в Павлодаре. Тендер на сумму более 373 млн тенге выиграла павлодарская фирма. Однако предприниматель позже осознал, что такую работу сам не потянет и предложил ее знакомому.

Тот, по версии следствия, согласился, но при этом разработал преступную схему по обогащению. Привело это к тому, что по документам работу всю сделали, а фактически брусчатку уложили не везде.

"Первая экспертиза показала 190 миллионов, дальше еще выявили 65 миллионов. В конечном итоге 125 миллионов, по-моему, причинен ущерб государственному учреждению. Еще сотрудники, специалисты выезжали и выявляли работы, которые экспертиза не учла", - прокомментировали в пресс-службе отдела ЖКХ.

В приговоре суда в итоге отразили, что ущерб составил 46 миллионов тенге.

На скамье подсудимых оказались двое бизнесменов и госслужащий Бауыржан Аралов. Показания в качестве свидетелей на заседаниях дали аким Павлодара Хасар Хабылбеков, бывший заместитель акима города Арслан Калиякбаров, другие бывшие и нынешние чиновники, а также эксперты.

Суд пришел к выводу, что вина подсудимых доказана. Двух предпринимателей за мошенничество приговорили к 5 годам колонии и взяли под стражу. Обязали и выплатить полностью ущерб.

Бывшего заведующего сектором отдела ЖКХ Бауыржана Аралова также признали виновным, но освободили от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. Сейчас он, к слову, работает в районе Аккулы руководителем отдела реального сектора экономики.

Ранее на Совете по этике было установлено, что в апреле 2024 года руководитель отдела Бауыржан Аралов лично на основании своего решения передал жилье в селе Аккулы сотруднику отдела ЧС района без решения жилищной комиссии. Чиновнику объявили о неполном служебном соответствии.

А в 2023 году заместителю акима Павлодара Арслану Калиякбарову вынесли приговор. Его приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы по делу о получении взятки в значительном размере за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договору государственных закупок по ремонту дорог.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2211119-chinovnika-priznali-vinovnym-v-halatnosti-no-ne-smogli-nakazat-v-pavlodare/

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