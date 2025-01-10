Подозреваемого нашли по следам крови в Акмолинской области

В Акмолинской области, двигаясь по следам снегохода в лесополосе и крови животного, оперативники обнаружили подозреваемого в убийстве косули, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 5 января в отдел полиции Аршалынского района обратился руководитель одного из охотничьих хозяйств. Он сообщил, что в ходе рейдового обхода егеря обнаружили шкуру косули и следы отстрела животного в лесополосе.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа.

"Полицейские проследили путь, оставленный снегоходом и следами крови животного, который привел их к дому жителя одного из близлежащих сел. В ходе осмотра гаража, расположенного на территории дома, полицейскими были обнаружены разделанная туша косули и снегоход", - пояснили в МВД.

По данному факту начато досудебное расследование.

Ранее житель Костанайской области оказался в суде после того, как в 20 метрах от своего дома застрелил рысь и сибирскую косулю. Мужчине назначили наказание в виде ограничения свободы, а также на несколько лет лишили его права заниматься охотой.

А В ЗКО полицейские задержали пять человек, подозреваемых в незаконной охоте. Двое из них являются жителями Алматы. В багажнике авто стражи порядка обнаружили две туши косули. Также у задержанных были изъяты четыре гладкоствольных оружия.