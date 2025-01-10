Актюбинец пустил к себе домой жить бесплатно таксиста с семьей и лишился 7 млн тенге

В Актобе квартирант оформил кредит на хозяина квартиры и причинил ущерб более чем на 7 миллионов тенге. Суд приговорил обвиняемого к 6 годам лишения свободы, передает "Диапазон".

Как следует из материалов дела, житель Актобе часто пользовался услугами одного таксиста, постепенно они сдружились, вместе ездили на рыбалку.

Незадолго до выхода на пенсию он купил квартиру в доме и пустил туда бесплатно таксиста с семьей. Договорились, что тот будет только платить за коммунальные услуги и помогать владельцу жилья по хозяйству, в том числе покупать ему продукты, ухаживать за теплицей и двором.

Мужчина настолько доверял своему квартиранту, что давал ему свою банковскую карту. Тот предложил скачать на телефон банковские приложения, в результате чего получил доступ к его счетам и оформил кредит на один миллион тенге.

Квартирант сказал, что деньги нужны на лечение дочери, и мужчина не смог ему отказать, тем более, что тот пообещал вовремя все оплачивать.

После выхода на пенсию актюбинец практически перестал выходить из дома, у него болели ноги, поэтому все покупки за него делал квартирант. Состояние здоровья мужчины все ухудшалось, никто из родственников об этом не знал.

Как-то пенсионера навестила пожилая соседка, она ужаснулась виду больного и сообщила об этом его бывшей супруге.

Последняя приехала и оказалась в шоке от увиденного: по квартире бегали тараканы и крысы, все было в ужасном состоянии, а сам мужчина не мог самостоятельно передвигаться, ноги и лицо были опухшими. Она вызвала врача, пенсионеру назначили лечение и в итоге подняли на ноги.

Также женщина изучила банковские счета больного и выявила множество сомнительных операций. Только за 2023 год со счетов мужчины сняли больше 10 миллионов тенге, потратить все эти деньги больной пенсионер никак не мог.

Также выяснилось, что со счета пенсионера были прямые переводы денег на счет супруги квартиранта. Сам пенсионер не умел пользоваться банковскими приложениями, все манипуляции с ними делал его квартирант.

Было и интересное совпадение: когда мужчина еще работал, то после того, как на его счет поступала зарплата, сразу пополнялся депозит супруги квартиранта, погашались его кредиты.

В итоге пенсионер обратился за помощью в полицию. На квартиранта возбудили уголовное дело, он оказался на скамье подсудимых. Дело рассматривал уголовный суд в Актобе.

Потерпевший в суде рассказывал, что отработал на одном месте 43 года, поэтому после выхода на пенсию испытал стресс и в итоге заболел.

"В какой-то момент я совсем перестал выходить на улицу. Свою банковскую карту отдал квартиранту, чтобы он покупал мне продукты.

Но он меня обокрал, на мои деньги он с женой вел праздный образ жизни. Кроме того, не сообщал о болезни моей дочери, ни разу не вызвал врача, очевидно, ждал, пока я умру.

Из-за него я лишился всех сбережений и чуть не лишился жизни. Прошу взыскать с подсудимого 7 млн 229 тыс. тенге и назначить ему самое строгое наказание", - заявил потерпевший в суде.

Сам обвиняемый свою причастность в хищении миллионов у пенсионера отрицал и заявил, что потерпевший его оклеветал. С его слов, все деньги, которые он обналичивал, отдавал сразу потерпевшему, все финансовые операции проводились с его разрешения, помогал ему по хозяйству, оплачивал коммунальные услуги с его карты.

Что касается кредита на миллион тенге, то потерпевший сам согласился его взять и передать деньги ему, но этот заем он будет оплачивать сам. Подсудимый просил оправдать его в связи с недоказанностью в преступлении.

Суд критически отнесся к его показаниям и установил, что хищения денег были. Например, после того, как на счет потерпевшего поступала зарплата, подсудимый переводил их на счет в другом банке, а потом часть денег перечислял на счет своей супруги. В суде подтвердилось, что обвиняемый нанес потерпевшему ущерб больше 7 миллионов тенге.

Судья приговорил квартиранта к 6 годам лишения свободы. Также он обязал осужденного возместить ущерб потерпевшему в размере 7 млн 229 тыс. тенге.

Ранее сообщалось, что жительница Актобе и ее родственники стали жертвами мошенницы, обещавшей дешевое жилье в рассрочку. Потери составили более 20 миллионов тенге.

А в Акмолинской области пенсионерка отдала 17 млн тенге мошенникам - она хотела спасти свою внучку, чтобы та "избежала" наказания.

Также алматинцы отправляли мужчине, пообещавшему им автомобили по сниженным ценам и в рассрочку, первоначальный взнос и ежемесячную плату. Но в итоге все остались без денег и без авто.