Наркотики, игры, кибермошенничество: как рядовые казахстанцы поневоле втягиваются в преступления

Более 6 тыс. банковских карт казахстанцев были использованы мошенниками в 2024 году, а общий оборот по ним превысил 24 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

По информации Агентства по финансовому мониторингу, по итогам 2024 года установлены факты использования для отмывания преступных доходов 6,2 тыс. дроп-карт. Общая сумма оборота по ним достигла 24 млрд тенге.

"В целях получения доступа к удаленному интернет-банкингу профессиональные отмыватели использовали SIM-карты мобильных операторов, оформленные на третьих лиц. Чаще всего дроп-карты применялись в схемах, связанных с торговлей наркотиками, кибермошенничеством, незаконной игорной деятельностью и другими преступлениями.

На практике дропперами становились люди из уязвимых групп населения (безработные, студенты, пенсионеры и другие), которые не осознавали всех последствий своей роли в преступных махинациях. Больше 90% владельцев таких карт были нерезидентами. Информация о них передана правоохранительным службам зарубежных государств", - сказано в сообщении.

В агентстве также рассказали о принятых мерах:

инициированы законодательные поправки об ужесточении административной и уголовной ответственности за предоставление доступа к банковским картам третьим лицам;

внедрен механизм "заморозки" средств на подозрительных счетах и отключения дистанционного банковского обслуживания;

ограничено количество банковских карт, которые можно выдавать одному клиенту и усилены проверки клиентов, владеющих 10 и более картами;

разработаны типологии для выявления подозрительных операций и отключения сомнительных клиентов от услуг субъектов финмониторинга.

"Уважаемые граждане, предупреждаем об ответственности за участие в незаконных схемах с привлечением банковских карт и счетов. Настоятельно рекомендуем быть бдительными и избегать участия в сомнительных финансовых операциях.

Если вам предлагают легкий заработок за перевод средств, скорее всего, это часть преступной схемы и вам стоит немедленно прекратить любые контакты, сообщив об этом в правоохранительные органы", - добавили в АФМ.

На этой неделе в Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о ликвидации структур по отмыванию денег через криптовалюту. Сообщалось, что в 2024 году ликвидировано 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге.

Накануне сообщалось, что в Костанайской области признали незаконность обогащения двух 19-летних студентов в результате перевода на счет каждого из них 9 млн тенге.

Об основных схемах интернет-мошенников и эффективных мерах финансовой безопасности онлайн, можно прочитать здесь.