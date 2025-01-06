Оборот 60 млрд тенге: об отмывании денег через криптовалюту рассказали в АФМ

В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о ликвидации структур по отмыванию денег через криптовалюту - подведены итоги 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АФМ.

В ведомстве отметили, что в последние годы ключевую роль в схемах легализации преступных доходов играют незаконные криптообменнники, позволяющие конвертировать криптовалюту в фиатные средства и наоборот.

"Подобные структуры не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы", - подчеркнули в АФМ.

Согласно итогам, в 2024 году ликвидировано 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге.

Заморожено и конфисковано активов на сумму 4,8 млн USDT (около 2,5 млрд тенге).

Также в результате совместной работы с Комитетом нацбезопасности и министерством культуры и информации заблокировано более 3,5 тыс. нелегальных онлайн-криптообменников.

Еще разоблачены две финпирамиды, использовавшие криптовалюту для привлечения инвестиций.

По информации АФМ, возвращены 545 тыс. USDT и заморожены 120 тыс. USDT.

"АФМ продолжает работу с международными партнерами для повышения контроля за криптотранзакциями и борьбы с их использованием в преступных целях. Разработаны поправки в законодательство, которые вводят ответственность для провайдеров цифровых активов за нарушения в области отмывания денег. Усилены проверки операций с криптовалютой в финансовых организациях", - рассказали в ведомстве.

По определению Investopedia, криптовалюта (крипта) - это цифровая или виртуальная валюта, защищенная криптографией, что делает ее подделку практически невозможной. Многие криптовалюты представляют собой децентрализованные сети, основанные на технологии блокчейна - распределенном цифровом реестре, управляемом разрозненной сетью компьютеров без единого центра. Отличительной чертой криптовалют считают то, что они не выпускаются никаким центральным органом, что делает их теоретически невосприимчивыми к вмешательству со стороны правительства.

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Риски торговли криптовалютой возникают для лиц, которые занимаются незаконным обменом цифровых активов. Это нарушает законы и требования, касающиеся финансовых операций и оборота криптовалют.