"Испугался": замглавы "Дирекции парков" арестовали в Уральске за отказ от проверки

В Уральске заместителя главы "Дирекции парков" поместили под арест за отказ от проверки на алкоголь. Мужчина объяснил в суде, что просто испугался, передает "Мой город".

В специализированном административном суде Уральска рассмотрели административное дело в отношении заместителя руководителя ГККП "Дирекция парков культуры и отдыха".

Как сообщили в пресс-службе областного суда, он, не имея водительских прав, 6 декабря 2024 года около двух часов ночи сел за руль машины во дворе дома. Выполнять законное требование полицейского пройти освидетельствование мужчина отказался.

В суде он признал свою вину и пояснил, что "такая ситуация произошла впервые, он отказался от медицинского освидетельствования, так как испугался, понимая, что не имеет права управлять транспортным средством".

Суд, учитывая характер совершенного правонарушения, личность правонарушителя, его поведение до и после совершения правонарушения, а также конкретные обстоятельства дела, назначил правонарушителю 25 суток административного ареста.

Постановление суда уже вступило в законную силу.

Ранее в Қонаеве полицейские задержали женщину, ранее лишенную прав, управлявшую автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело. В настоящее время она взята под стражу.

А в Павлодарской области водитель, никогда не получавший права, ехал на автомобиле в состоянии опьянения. Полицейские, остановившие авто, заметили, что во время разговора от него исходил запах алкоголя. За это павлодарец был наказан 20 сутками ареста.