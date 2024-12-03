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Павлодарец, никогда не получавший прав, сел за руль и попал за решетку (видео)

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Пьяный водитель в Павлодарской области
Полицейские остановили пьяного водителя. Кадр из видео: ДП Павлодарской области

В Павлодарской области водитель, никогда не получавший права, ехал на автомобиле в состоянии опьянения, за что наказан 20 сутками ареста, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в селе Набережное Павлодарского района полиция остановила автомашину Renault 19.

"Во время разговора от водителя исходил запах алкоголя. Освидетельствование подтвердило алкогольное опьянение. К тому же мужчина не имел водительских прав, так как никогда их не получал", - уточнили в ДП Павлодарской области.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения без водительских прав мужчину привлекли к ответственности. Суд признал его виновным и подверг административному аресту сроком на 20 суток.

Только в текущем году в Павлодарской области полицейские пресекли более 1500 фактов управления транспортом водителями в состоянии опьянения.

Информацию о лицах, которые управляют автотранспортом в нетрезвом состоянии, необходимо сообщать в полицию по телефону "102" или воспользоваться мобильным приложением Police 102.

Ранее в Алматы задержали гражданина Узбекистана, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также был лишен водительских прав. Водителя водворили в изолятор временного содержания, суд санкционировал его арест.

А в Павлодарской области полицейские задержали пьяного тракториста, который уже был лишен прав за вождение в нетрезвом виде. Внимание правоохранителей привлекла его манера вождения. Увидев патрульную машину, мужчина и вовсе попытался изменить направление движения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2195645-pavlodarec-nikogda-ne-poluchavshiy-prav-sel-za-rul-i-popal-za-reshetku-video/

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