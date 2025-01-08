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Эзотерика

Водителя наказали за неисправный автомобиль в Актобе (видео)

Опубликовано:

Сотрудники полиции
Сотрудники полиции. Кадр из видео: instagram.com/qogam_tiregi

В Актобе водитель привлечен к ответственности за нарушения правил эксплуатации авто и стоянки. В полиции напомнили о необходимости соблюдать ПДД, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается на официальной странице ДП Актюбиинской области в Instagram, во время круглосуточного дежурства батальоном патрульной полиции УП Актобе была остановлена автомашина, водитель которой был привлечен к ответственности по ст.590 ч.5 (Эксплуатация транспортного средства с техническими неисправностями, запрещающими его использование) и ст.601 ч.1 (Нарушение правил остановки или стоянки) КоАП РК.

"Патрульная полиция напоминает: соблюдение правил эксплуатации автомобиля и правил дорожного движения - это залог вашей безопасности и безопасности окружающих!" - говорится в сообщении.

Также водителей попросили проверять техническое состояние автомобиля перед выездом и соблюдать правила остановки и стоянки.

Ранее сообщалось, что на трассе Актобе - Орск полиция остановила машину без номеров. За рулем оказался 17-летний водитель без прав и со светозвуковым устройством.

Также в городе полиция выявила нарушение правил перевозки пассажиров на личном автомобиле через мониторинг соцсетей, водителя привлекли к ответственности.

А водитель автомобиля с незаконно установленными звуковыми устройствами нарушил покой горожан на главном проспекте. Материалы дела направлены в суд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2209403-voditelya-nakazali-za-neispravnyy-avtomobil-v-aktobe-video/

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