17-летнего водителя внедорожника оштрафовали на 110 тыс. тенге в Актюбинской области

На трассе Актобе - Орск полиция остановила машину без номеров. За рулем оказался 17-летний водитель без прав и со светозвуковым устройством, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Актюбинской области.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, сотрудниками роты патрульной полиции во время патрулирования на автодороге Актобе - Орск была остановлена автомашина Nissan Patrol без государственных регистрационных номеров.

При проверке установлено, что 17-летний водитель не имеет права управления транспортным средством, а также незаконно установил на транспортное средство светозвуковое устройство (СГУ).

Полицейскими составлено три административных протокола - за отсутствие государственных регистрационных номеров, управление транспортным средством без водительского удостоверения и незаконную установку СГУ. Общая сумма штрафов составила более 110 тысяч тенге.

Автомашина водворена на спецстоянку.

Ранее сообщалось, что в Актобе водитель автомобиля с незаконно установленными звуковыми устройствами нарушил покой горожан на главном проспекте. Материалы дела направлены в суд.

Также стало известно, что водитель из Тараза пытался скрыться от полицейских и нарушил правила дорожного движения 18 раз. Его арестовали на трое суток.

А в Астане сотрудники патрульной полиции остановили водителя с госномером, изготовленным ручным способом.