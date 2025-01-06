17-летнего водителя внедорожника оштрафовали на 110 тыс. тенге в Актюбинской области
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На трассе Актобе - Орск полиция остановила машину без номеров. За рулем оказался 17-летний водитель без прав и со светозвуковым устройством, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Актюбинской области.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, сотрудниками роты патрульной полиции во время патрулирования на автодороге Актобе - Орск была остановлена автомашина Nissan Patrol без государственных регистрационных номеров.
При проверке установлено, что 17-летний водитель не имеет права управления транспортным средством, а также незаконно установил на транспортное средство светозвуковое устройство (СГУ).
Полицейскими составлено три административных протокола - за отсутствие государственных регистрационных номеров, управление транспортным средством без водительского удостоверения и незаконную установку СГУ. Общая сумма штрафов составила более 110 тысяч тенге.
Автомашина водворена на спецстоянку.
Ранее сообщалось, что в Актобе водитель автомобиля с незаконно установленными звуковыми устройствами нарушил покой горожан на главном проспекте. Материалы дела направлены в суд.
Также стало известно, что водитель из Тараза пытался скрыться от полицейских и нарушил правила дорожного движения 18 раз. Его арестовали на трое суток.
А в Астане сотрудники патрульной полиции остановили водителя с госномером, изготовленным ручным способом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2208656-17-letnego-voditelya-vnedorozhnika-oshtrafovali-na-110-tys-tenge-v-aktyubinskoy-oblasti/