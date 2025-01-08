"Вызвал сильное раздражение": уснувшего на стуле во время застолья убили в области Ұлытау

В области Ұлытау совместное употребление алкоголя привело к драке и смерти потерпевшего от удара ножом. Обвиняемого приговорили к 10 годам лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, приговор в отношении подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, вынес Сатпаевский городской суд.

Выяснилось, что 27 декабря 2023 года около 11.00 мужчина пришел в гости к своему знакомому, проживающему в поселке Актас Улытауского района. Они вместе находились на кухне, где употребляли спиртные напитки.

Позже к ним присоединился потерпевший, который ранее уснул на стуле. После пробуждения он продолжил употребление алкоголя вместе с хозяевами. Во время застолья гражданская супруга хозяина дома выразила недовольство присутствием потерпевшего и попросила его покинуть дом. Но он проигнорировал ее просьбу и продолжил пить.

В этот момент подсудимый вытолкнул потерпевшего из дома, заперев дверь изнутри. Однако потерпевший сломал входную дверь и снова вошел в дом.

"Он ударил подсудимого ногой в лицо, что вызвало у последнего сильное раздражение и желание отомстить. В ходе конфликта подсудимый вывел потерпевшего в коридор, где нанес ему удары кулаками в область лица и правой руки. Чтобы довести свой преступный умысел до конца, осознавая общественно опасный характер своих действий, он взял нож со стола и нанес удар в область грудной клетки потерпевшего. От полученного ножевого ранения тот скончался", - установил суд.

На судебном заседании подсудимый полностью отрицал свою вину, однако его виновность была доказана заключением судебно-медицинской экспертизы от 17 января 2024 года, протоколом осмотра места происшествия, показаниями свидетелей и другими доказательствами, исследованными в суде.

При назначении наказания суд учел степень общественной опасности совершенного деяния, а также отягчающие и смягчающие обстоятельства.

Приговором суда мужчину признали виновным по ч.3 ст.106 УК РК. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на сроком 10 лет, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно- исполнительной системы средней безопасности.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Добавим, что по ч.3 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо совершенное преступной группой, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее в области Ұлытау прошел показательный судебный процесс над обвиняемым в умышленном причинении смерти коллеге, с которым они вместе выпивали. На судебном заседании подсудимый вину признал полностью и в содеянном раскаялся.