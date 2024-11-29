Конфликт между коллегами привел к убийству в области Ұлытау

В области Ұлытау прошел показательный судебный процесс над обвиняемым в умышленном причинении смерти коллеге, с которым они вместе выпивали, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, приговор в отношении подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, вынесли в Сатпаевском городском суде.

Было установлено, что подсудимый и потерпевший находились на территории расположенного на расстоянии 20 км от Сатпаева крестьянского хозяйства, где они работали и проживали в это время.

23 августа 2024 года около 23 часов 50 минут подсудимый и потерпевший распивали там спиртные напитки. Во время этого между ними произошел словесный конфликт на почве алкогольного опьянения.

"В этот момент потерпевший воспринял замечание подсудимого как оскорбление и находящимся у него в руке ножом нанес несколько резаных ран в область лица последнему", - рассказали в суде.

Согласно информации суда, из-за этого подсудимый на почве возникшего конфликта и неприязни к потерпевшему задался преступным умыслом, направленным на умышленное причинение ему тяжкого вреда здоровью.

"С целью реализации своего преступного умысла до конца, осознавая общественно опасный характер своих действий, он выхватил из руки потерпевшего вышеуказанный нож и, используя его в качестве орудия, нанес данным ножом один удар в область правого плеча потерпевшему", - установил суд.

После чего потерпевший с полученным ножевым ранением был доставлен в многопрофильную больницу Жезказгана, где скончался, не приходя в сознание.

На судебном заседании подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Также его вина была доказана совокупностью представленных суду и исследованных в суде доказательств.

Приговором суда мужчину признали виновным по ч.3 ст.106 УК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.3 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее казахстанца приговорили к лишению свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью коллеги. Преступление произошло за ужином на зимовье в области Ұлытау, когда между коллегами возникла ссора. Подсудимого арестовали в зале суда.