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Запуск фейерверков из мчащегося по дороге авто сняли на видео в Жамбылской области

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Автомобиль с фейерверком
Автомобиль нарушителя. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

В Жамбылской области водителя, запускавшего фейерверки из движущегося автомобиля, сняли на видео, а после привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает новостной Telegram-канал ведомства, в ходе мониторинга камер видеонаблюдения зафиксировали грубое нарушение на одной из центральных улиц в Меркенском районе Жамбылской области.

"Водитель в три часа ночи закрепил пиротехнику на багажнике авто и запустил ее, находясь на полном ходу", - пояснили в МВД.

28-летний мужчина был привлечен к ответственности по ч.2 ст.436 КоАП РК.

Добавим, что по ч.2 ст.436 КоАП РК применение пиротехнических изделий в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах, нарушающее покой физических лиц, установленный порядок и не повлекшее причинение крупного материального ущерба, влечет штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) с конфискацией пиротехнических изделий.

Ранее в Павлодаре фейерверк повредил капот припаркованного автомобиля. Стражи порядка установили личность подозреваемого в запуске салюта. По информации полиции, он признался, что решил порадовать детей и взрывал салют во дворе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2208791-zapusk-feyerverkov-iz-mchashchegosya-po-doroge-avto-snyali-na-video-v-zhambylskoy-oblasti/

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