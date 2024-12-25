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Павлодарец решил порадовать детей, но повредил чужое авто

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Запуск салюта
Фейерверк. Иллюстративное фото: Caia Image / Getty Images

В Павлодаре фейерверк повредил капот припаркованного автомобиля. Полицейские установили личность подозреваемого в запуске, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в полицию позвонил мужчина и рассказал, что кто-то возле подъезда жилого дома на улице Баян Батыра повредил капот его автомашины марки JAC JS6.

Прибывшие сотрудники установили, что повреждения транспорта получены в результате запуска салюта.

"Принятыми мерами установлен житель дома, который признался, что решил порадовать детей и взрывал салют во дворе. За применение пиротехнических изделий и несоблюдение мер предосторожности нарушитель привлечен к ответственности", - отметили в ведомстве.

В преддверии новогодних празднеств Департамент полиции Павлодарской области напомнил, что следует приобретать пиротехнику, имеющую соответствующие документы и сертификаты качества. Перед использованием важно внимательно изучить инструкцию применения и соблюдать меры безопасности.

За запуск фейерверков в Казахстане действительно наказывают, но только если были нарушения. Мы рассказали, какие правила следует соблюдать, чтобы не получить штраф. Первое условие при запуске салютов - делать это нужно в специально отведенных местах.

Отметим, что по ст.436 КоАП РК применение пиротехнических изделий в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах, нарушающее покой физических лиц, установленный порядок и не повлекшее причинение крупного материального ущерба, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) с конфискацией пиротехнических изделий. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2204517-pavlodarec-reshil-poradovat-detey-no-povredil-chuzhoe-avto/

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