Забравшегося на памятник Абаю и Пушкину любителя селфи арестовали в СКО

В Петропавловске иностранца арестовали на несколько суток за селфи с памятником, ради которого он залез на постамент, передает NUR.KZ со ссылкой на Северо-Казахстанский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в первый день нового 2025 года в вечернее время иностранец, находясь на площади по улице Конституции Казахстана в Петропавловске, взобрался на памятник "Абай и Пушкин", который является достопримечательностью и визитной карточкой города.

В последующем он также залез на ледяную скульптуру символа года "Змея" для фотографирования на ее фоне.

"Горожане и гости города, гулявшие неподалеку, удивились поведению молодого человека, который своими действиями выражал неуважение к окружающим, нарушал общественный порядок и спокойствие, поэтому сообщили о правонарушении патрулю полиции", - отметили в суде.

Специализированным судом по административным правонарушениям Петропавловска любитель селфи был привлечен к ответственности в виде административного ареста сроком на пять суток.

Напомним, ранее стало известно, что в Петропавловске полицейские задержали троих молодых людей, которых заподозрили в том, что они забрались на памятник казахскому поэту Абаю и русскому поэту Пушкину ради фото.

В отношении задержанных составили протоколы за появление в общественном месте в состоянии опьянения и мелкое хулиганство. Кроме того, выяснилось, что сроки их пребывания в Казахстане истекли, за что они будут дополнительно привлечены к ответственности.