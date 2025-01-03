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"Вели себя некультурно": забравшихся на памятник Абаю и Пушкину иностранцев наказали в СКО (видео)

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Нарушители у памятника в СКО
Нарушители у памятника в СКО. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

В Петропавловске полицейские задержали нескольких человек, забравшихся на памятник казахскому поэту Абаю и русскому поэту Пушкину, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается в новостном Telegram-канале МВД, вечером 1 января горожане заметили троих молодых людей, забравшихся на памятник Абаю и Пушкину ради фото.

"По словам очевидцев, нарушители вели себя некультурно. Пеший патруль оперативно задержал их с помощью инспекторов видеонаблюдения", – говорится в сообщении.

В отношении задержанных составлены протоколы за появление в общественном месте в состоянии опьянения и мелкое хулиганство.

Кроме того, выяснилось, что сроки их пребывания в Казахстане истекли, за что они будут дополнительно привлечены к ответственности.

Отметим, согласно статье 434 КоАП РК, мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2207798-veli-sebya-nekulturno-zabravshihsya-na-pamyatnik-abayu-i-pushkinu-inostrancev-nakazali-v-sko-video/

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