"Вели себя некультурно": забравшихся на памятник Абаю и Пушкину иностранцев наказали в СКО (видео)
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В Петропавловске полицейские задержали нескольких человек, забравшихся на памятник казахскому поэту Абаю и русскому поэту Пушкину, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Как сообщается в новостном Telegram-канале МВД, вечером 1 января горожане заметили троих молодых людей, забравшихся на памятник Абаю и Пушкину ради фото.
"По словам очевидцев, нарушители вели себя некультурно. Пеший патруль оперативно задержал их с помощью инспекторов видеонаблюдения", – говорится в сообщении.
В отношении задержанных составлены протоколы за появление в общественном месте в состоянии опьянения и мелкое хулиганство.
Кроме того, выяснилось, что сроки их пребывания в Казахстане истекли, за что они будут дополнительно привлечены к ответственности.
Отметим, согласно статье 434 КоАП РК, мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2207798-veli-sebya-nekulturno-zabravshihsya-na-pamyatnik-abayu-i-pushkinu-inostrancev-nakazali-v-sko-video/