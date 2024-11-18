Павлодарку наказали за караоке в день рождения

В Павлодаре привлекли к ответственности тех, кто ночью потревожил чужой покой. Так, наказали горожан, отмечавших день рождения с песнями до 4 часов утра, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Павлодарской области согласно статистике с начала года наказали 5827 любителей пошуметь в ночное время.

"Все нарушители привлечены к административной ответственности", - отметил начальник местной полицейской службы ДП Павлодарской области Куаныш Мустафинов.

Так, около 4 часов утра в полицию поступил звонок от жительницы многоквартирного дома по улице Малайсары. Женщина пожаловалась, что в квартире через стенку громко играет музыка, поют в караоке.

"Когда полицейские прибыли на место, то убедились: веселое застолье сопровождалось громкой музыкой и пением в микрофон. Как объяснила хозяйка квартиры, в этот вечер она вместе с гостями отмечала свой день рождения", - отметили в ДП Павлодарской области.

Аналогичный звонок с жалобой на шумных соседей поступил и от жильцов дома по улице Ломова.

"Семья - многодетная, они постоянно нарушают покой и тишину, часто употребляют алкогольные напитки, громко ругаются в ночное время. У наших детей из-за постоянного шума и, как следствие этого, нарушения сна ухудшилась успеваемость в школе. Сами нарушители спокойствия на контакт не идут, на просьбы не шуметь по ночам не реагируют", - сообщила звонившая женщина.

Департамент полиции Павлодарской области напомнил: если у ваших соседей шумные посиделки постоянно затягиваются допоздна, то вы имеете право обратиться в полицию, позвонив по номеру "102", и вызвать участкового инспектора. Сотрудники проведут профилактическую беседу с нарушителями и, если потребуется, составят протокол.

Отметим, что по ст.437 КоАП РК нарушение тишины с 22 до 9 часов утра, в том числе проведение в жилище и вне его работ, сопровождаемых шумом, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц, а равно нарушение тишины развлекательными заведениями, расположенными в жилых зданиях и на территориях жилой застройки, с 22 до 9 часов утра в будние, с 23 до 10 часов утра в выходные и праздничные дни влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (18 460 тенге).