Актюбинцев обманывают при покупке новогодних елок

Мошенники продают "фейковые" елки через Instagram. Жители Актобе продолжают становиться жертвами интернет-преступников, которые используют общеизвестные схемы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, преступники привлекают покупателей заманчивыми предложениями, обещая скидки и бесплатную доставку новогодних елок.

"Они требуют 100% предоплату за товар, обещая доставить елку прямо сейчас. Однако после получения денег покупатели не получают свои товары, а продавцы блокируют их номера и перестают отвечать на вопросы", - сообщили в ДП Актюбинской области.

В ведомстве отметили, что мошенники используют схемы, которые, несмотря на известность, продолжают работать.

"Ежедневно поступают заявления о подобных инцидентах. Необходимо тщательно проверять информацию о продавце, наличие сертификатов на товары, а также уточнять физический адрес компании и контактные данные", - отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что мошенники придумывают десятки способов украсть деньги в предновогоднюю суету. Поэтому казахстанцам нужно сохранять бдительность. Мы рассказывали о самых распространенных преступных схемах.

Также в Казахстане участились случаи интернет-мошенничества, когда злоумышленники размещают объявления о продаже товаров по заниженным ценам, требуя предоплату.