"Оборот более 100 млн долларов": генпрокурор рассказал о пресечении деятельности наркодилеров в Казахстане

Генеральный прокурор РК Берик Асылов сообщил в соцсети о задержании иностранцев, производящих наркотики, оборот на криптокошельках которых превышал 100 млн долларов, передает NUR.KZ.

Как сообщил Берик Асылов в соцсети Х, прокуратура усиливает борьбу с организаторами наркобизнеса.

"Провел Координационный совет. Выявлено 8 тыс. преступлений, из них 2,2 тыс. по сбыту. Привлечено к ответственности 4 тыс. лиц. Ликвидировано 135 наркоканалов. Задержаны 8 организаторов в разных регионах", - написал генпрокурор.

Он также сообщил, что при координации прокуратуры в Павлодаре пресечена деятельность иностранцев, занимавшихся производством наркотиков. У них установлены криптокошельки нескольких наркомагазинов, действующих на территории Казахстана и стран СНГ, с оборотом более 100 млн долларов США.

"В рамках акции "Нашақорлыққа жол жоқ" уничтожено 47 тыс. граффити с рекламой наркотиков, возбуждено 426 уголовных дел, задержано 36 человек.

Продолжим проект по созданию Таргетинг-центра для контроля химических веществ, используемых в наркобизнесе", - резюмировал Берик Асылов.

Напомним, вчера, 26 декабря, на заседании Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений премьер-министр поставил задачу перед МВД по усилению работы по борьбе с наркотиками.

Было отмечено, что на сегодня уровень потребления запрещенных веществ не снижается, при этом способы распространения расширяются. Особенно активно пропаганда и продажа наркотиков ведутся в ночных клубах. К распространению стали привлекаться дети до 14 лет.

Добавим, что в марте президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Национального курултая, высказался о проблеме производства и употребления наркотиков в стране. Тогда он предложил приравнять производство наркотиков к самым тяжким преступлениям.

Этот вопрос президент поднимал и на заседании коллегии МВД в январе этого года. Тогда глава государства потребовал усилить борьбу с распространением наркотиков.