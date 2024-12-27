КНБ задержал трех казахстанцев в Мангистау

В Мангистауской области задержаны трое граждан, подозреваемые в сбыте наркотиков в рамках международного канала поставки, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, 20 декабря 2024 года департаментами КНБ и Пограничной службы при координации прокуратуры Мангистауской области пресечен международный канал поставки наркотиков.

"При сбыте наркотиков задержаны и с санкции суда взяты под стражу трое граждан Казахстана", - уточнили в КНБ.

Задержание в Мангистау. Фото: gov.kz

Из незаконного оборота изъято более 600 таблеток метадона и 300 граммов опия.

Ранее, в ноябре этого года усилиями ДКНБ при координации прокуратуры Мангистауской области ликвидирован внутренний канал поставки наркотических средств из южных регионов, где было изъято свыше 300 кг наркотиков каннабисной группы.

По вышеуказанным фактам проводятся досудебные расследования по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.297 Уголовного кодекса.

Отметим, что по ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

4) должностным лицом с использованием служебного положения;

5) посредством использования электронных информационных ресурсов;

6) в общественном месте, -

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.