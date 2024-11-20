Казахстанца арестовали после задержания сотрудниками КНБ

4 ноября ДКНБ по Мангистауской, Алматинской областям и Алматы при координации прокуратуры ликвидирован канал поставки наркотических средств в Актау из южных регионов страны, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, по подозрению в организации данного канала задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана.

Из незаконного оборота изъято 300 килограммов наркотических средств каннабисной группы.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.

"Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - отметили в КНБ.

Добавим, что согласно ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

4) должностным лицом с использованием служебного положения;

5) посредством использования электронных информационных ресурсов;

6) в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.