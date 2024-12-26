Свидетелей допрашивали с применением мер безопасности по делу пенсионерки из Тараза

В Жамбылской области суд определил опасный рецидив в действиях пенсионерки. Она сбывала героин, хотя ранее уже была судима за подобное преступление, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении обвиняемой в незаконном приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта, сбыте наркотических средств в особо крупном размере (п.3 ч.3 ст.297 УК) в апелляционном порядке рассмотрели в Жамбылском областном суде.

"Ранее неоднократно судимая за совершенные ею аналогичные преступления уроженка Жамбылской области, не сделав для себя должных выводов, не встав на путь исправления, вновь умышленно совершила особо тяжкое уголовное правонарушение против здоровья населения и нравственности на территории Тараза", - установил суд.

Сотрудники полиции в ноябре 2023 года в ходе обыска квартиры женщины обнаружили и изъяли наркотическое средство "героин" общим весом 5,45 гр., что относится к особо крупному размеру, которые незаконно хранились с целью сбыта.

Прокурор просил назначить женщине 12 лет лишения свободы. Подсудимая свою вину не признала.

"Вина подтверждена протоколами следственных действий, заключениями экспертиз, стенограммами разговоров подсудимой с другими лицами и иными доказательствами", - отметили в суде.

Суд первой инстанции признал смягчающими обстоятельствами пожилой возраст женщины, наличие детей и внуков. Отягчающим обстоятельством стало наличие в ее действиях опасного рецидива.

Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области женщине, с учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет.

"Также ей назначили принудительное лечение от расстройств (заболеваний), связанных с употреблением психоактивных веществ", - рассказали в суде.

В апелляционной жалобе подсудимая и ее представитель просили оправдать, а в случае признания ее виновной - назначить наказание по ч.4 ст.296 УК.

Судебная коллегия, изучив материалы дела, пришла к выводу о законности и обоснованности приговора, что доказано показаниями свидетелей, в том числе допрошенных с применением мер безопасности, заключениями экспертиз, результатами проведенных негласных следственных действий и другими вещественными доказательствами, исследованными судом.

Апелляционные жалобы подсудимой и ее представителя оставлены без удовлетворения. Постановление суда уже вступило в законную силу.

Отметим, что по п.3 ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее в Карагандинской области провели показательный судебный процесс по делу о незаконном хранении наркотиков, чтобы предупредить молодежь о последствиях незаконных действий. Подсудимого приговорили к общественным работам.