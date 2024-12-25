Актюбинцам рассказали о распространенной схеме мошенничества

Несмотря на регулярные предупреждения полиции, жители Актюбинской области продолжают становиться жертвами телефонных мошенников, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, мошенники звонят под видом сотрудников оператора сотовой связи, почты или коммунальных служб. Они просят под различными предлогами продиктовать СМС-код, который придет вам на мобильный телефон.

Далее подключается якобы сотрудник банка. "Менеджер" начнет уверять вас, что вы выдали мошенникам секретный код, и на вас оформляется кредит. Вам сообщают, что необходимо выполнить все условия сотрудника правоохранительных органов, который вскоре позвонит.

Через некоторое время звонит "сотрудник полиции" или "КНБ", который сообщает, что для защиты финансов необходимо оформить кредиты в нескольких банках и перевести деньги на "безопасный счет". Настоящие сотрудники правоохранительных органов или банков никогда не будут требовать подобных действий.

В департаменте полиции напомнили, что при поступлении подобных звонков необходимо немедленно прекратить разговор и обратиться в полицию.

Ранее начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай на брифинге рассказал о новых мошеннических схемах в Казахстане.

Помимо этого, в МВД сообщили, что мошенники продолжают использовать популярную схему обмана, чтобы красть деньги казахстанцев, представляясь якобы врачами или курьерами.

Также в Павлодарской области участились случаи интернет-мошенничества, когда неизвестные лица звонят и представляются сотрудниками почты.