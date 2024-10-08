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"Вам пришла посылка": павлодарцев предупредили о новом виде мошенничества

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Девушка держит в руках телефон и посылку
Девушка с посылкой. Иллюстративное фото: Oscar Wong / Getty Images

В Павлодарской области участились случаи интернет-мошенничества, когда неизвестные лица звонят и представляются сотрудниками почты, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, под предлогом того, что пришла посылка из интернет-магазина и чтобы получить ее, они заявляют, что необходимо продиктовать поступившее на телефон SMS-сообщение.

"После чего злоумышленники снова звонят на сотовый телефон и представляются сотрудниками правоохранительных органов или службы безопасности банка и поясняют, что ранее звонили мошенники и просили продиктовать SMS-сообщение, по которому они пытаются оформить кредиты.

Для того, чтобы помешать им, просят самим оформить кредит и полученные денежные средства перекинуть на различные банковские счета, которые они предоставляют", - информирует ДП Павлодарской области.

Департамент полиции напоминает, что в таких случаях необходимо немедленно прекратить телефонный разговор и в дальнейшем не отвечать на звонки с сомнительных номеров. После сообщить по номеру 102, либо на горячую линию банка.

"Сотрудники банка и правоохранительных органов никогда не работают по телефону. Будьте внимательны", - предупредили в ведомстве.

Ранее Нацбанк обратился к казахстанцам из-за новой схемы мошенников. Представляясь работниками операторов сотовой связи или коммунальных служб, они сообщают об истечении срока действия SIM-карты мобильного телефона или завершении срока эксплуатации счетчиков.

Также мошенники используют QR-коды, чтобы украсть личные данные и деньги пользователей. Они могут "расклеить" свои QR-коды или заменить настоящие в зонах парковок, фудкортов или в любом другом месте. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2171320-vam-prishla-posylka-pavlodarcev-predupredili-o-novom-vide-moshennichestva/

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