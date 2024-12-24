Семейный скандал в Астане привел полицию к обнаружению 168 свертков с наркотиками

Полицейские, выехавшие по одному из адресов в Астане из-за сообщения о скандале, обнаружили в квартире 168 свертков с запрещенными веществами, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

На портале МВД Polisia.kz сообщили о задержании "39-летнего семейного дебошира". По данным полиции, им поступило сообщение о скандале, происходящем в одной из квартир на правом берегу.

"По прибытии на место происшествия правоохранители задержали 39-летнего дебошира в подъезде. В ходе личного досмотра у задержанного в кармане брюк обнаружены два свертка с порошкообразным веществом белого цвета.

После этого полицейские вызвали следственно-оперативную группу, которая, проведя обыск в квартире, обнаружила в спальне еще 168 свертков. Экспертиза подтвердила, что изъятые вещества являются наркотическим средством меткатинон (эфедрон) По предварительным данным, мужчина хранил наркотики для их последующего распространения и размещения в тайниках", — рассказали в полиции.

Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего, зарегистрировано уголовное дело.

В августе этого года в Костанае за распространение синтетических наркотиков сотрудник полиции был приговорен к 15 годам лишения свободы. У него также наши эфедрон.

Также мы писали, что в Астане суд приговорил молодого парня к 10 годам лишения свободы за незаконное хранение психотропных веществ (эфедрона) в целях сбыта.

Добавим, что в Казахстане, согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере, должностным лицом с использованием служебного положения; посредством использования электронных информационных ресурсов, в общественном месте, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.