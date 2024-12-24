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Разыскиваемого иностранца нашли в съемной квартире в Павлодаре

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Задержанный мужчина
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: sefa ozel / Getty Images

В съемной квартире в Павлодаре обнаружили объявленного в международный розыск за мошенничество иностранца. Его водворили в ИВС, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, при проведении рейда в одной из съемных квартир Павлодара задержан гражданин Таджикистана, находившийся в межгосударственном розыске за совершение мошенничества в особо крупном размере.

"Как выяснилось, мужчина совершил преступления у себя на родине и после скрылся", - пояснили в ДП Павлодарской области.

Его задержали в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Таксист-нелегал". Мужчина водворен в ИВС Павлодара. Решается вопрос об экстрадиции.

Кроме того, в районе Теренколь полицейские задержали гражданина соседнего государства, нарушившего срок пребывания в Казахстане.

"Мужчина прибыл на территорию Казахстана, однако по истечении срока пребывания не выехал за пределы страны", - отметили в ДП региона.

За нарушение иностранцем законодательства в области миграции населения он привлечен к ответственности, материал направлен в суд.

Ранее двух граждан Российской Федерации, которые находились в международном розыске за тяжелые преступления, задержали в Астане. В настоящее время решается вопрос об их экстрадиции в Россию.

А в Алматы задержали 49-летнего жителя Тараза, который 14 лет находился в международном розыске за совершение тяжких преступлений. Мужчина представился полицейским именем родного брата, с которым он имеет сильное сходство.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2204147-razyskivaemogo-inostranca-nashli-v-semnoy-kvartire-v-pavlodare/

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