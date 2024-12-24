Разыскиваемого иностранца нашли в съемной квартире в Павлодаре
Опубликовано:
В съемной квартире в Павлодаре обнаружили объявленного в международный розыск за мошенничество иностранца. Его водворили в ИВС, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, при проведении рейда в одной из съемных квартир Павлодара задержан гражданин Таджикистана, находившийся в межгосударственном розыске за совершение мошенничества в особо крупном размере.
"Как выяснилось, мужчина совершил преступления у себя на родине и после скрылся", - пояснили в ДП Павлодарской области.
Его задержали в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Таксист-нелегал". Мужчина водворен в ИВС Павлодара. Решается вопрос об экстрадиции.
Кроме того, в районе Теренколь полицейские задержали гражданина соседнего государства, нарушившего срок пребывания в Казахстане.
"Мужчина прибыл на территорию Казахстана, однако по истечении срока пребывания не выехал за пределы страны", - отметили в ДП региона.
За нарушение иностранцем законодательства в области миграции населения он привлечен к ответственности, материал направлен в суд.
Ранее двух граждан Российской Федерации, которые находились в международном розыске за тяжелые преступления, задержали в Астане. В настоящее время решается вопрос об их экстрадиции в Россию.
А в Алматы задержали 49-летнего жителя Тараза, который 14 лет находился в международном розыске за совершение тяжких преступлений. Мужчина представился полицейским именем родного брата, с которым он имеет сильное сходство.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2204147-razyskivaemogo-inostranca-nashli-v-semnoy-kvartire-v-pavlodare/